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Spor, Futbol

TFF, güncellenen Futbol Okulları Talimatı ile ilgili detayları paylaştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), güncellenen Futbol Okulları Talimatı ile ilgili detayları açıkladı.

Metin Arslancan  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
TFF, güncellenen Futbol Okulları Talimatı ile ilgili detayları paylaştı

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, çocukların güvenli bir ortamda futbol oynamalarını sağlamak amacıyla güncellenen Futbol Okulları Talimatı ile ölçülebilir, denetlenebilir ve sürdürülebilir bir sistem oluşturulmasının hedeflendiği bildirildi.

Talimat gereğince futbol okullarının TFF'den alacakları yetki belgesi ile faaliyetlerini sürdürülebilecekleri kaydedildi.

TFF tarafından belirlenen yıllık yetki belgesi ücretleri, İstanbul'da faaliyet gösteren futbol okulları için 25 bin, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren futbol okulları için 20 bin, belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren futbol okulları için 15 bin, yurt dışındaki spor-futbol kulüplerinin adı ve logolarını kullanarak faaliyet gösteren futbol okulları için 25 bin, futbol okullarında çalışan-çalışacak antrenörlerin alacağı çocuk futbolu sertifika ücreti de12 bin 500 lira olacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Türkiye'de yerli ve yabancı isim hakkıyla faaliyetlerini sürdüren tüm futbol okullarının istenen belgeleri doldurup 25 Şubat tarihine kadar futbolokullari@tff.org adresine göndermeleri gerektiği vurgulandı.

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