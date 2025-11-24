Dolar
42.45
Euro
48.99
Altın
4,071.98
ETH/USDT
2,809.70
BTC/USDT
86,098.00
BIST 100
10,866.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Sarayların Yüzyılı Uluslararası Sempozyumu'na video mesaj gönderdi
logo
Spor, Futbol

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis soruşturması açıklaması

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasına ilişkin teknik direktör, antrenör, malzemeci, sağlık çalışanı, temsilci ve gözlemci verilerini de bu hafta beklediklerini açıkladı.

Can Öcal  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis soruşturması açıklaması Fotoğraf: Serhat Çağdaş - AA

İstanbul

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, NSosyal'de @anadoluajansi ve X’te @AACanli hesaplarını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkaz inceleme işlemleri tamamlandı
ŞÖNİM'ler şiddet mağduru kadınların hayata tutunmalarını kolaylaştırıyor
Uzmanlar, Türkiye'nin Avrupa'nın savunma mimarisindeki kilit önemine işaret ediyor
Aile Yılı kapsamında yaklaşık 934 bin kişi ulaştırma hizmetlerinden indirimli faydalandı
Şifreli mesajlarla tatilcilere uyuşturucu sağlayan suç örgütü üyelerine hapis cezası

Benzer haberler

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis soruşturması açıklaması

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis soruşturması açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "hakemlerin bahis oynadığı" iddiasına ilişkin soruşturmayla ilgili açıklama

PFDK, bahis soruşturmasında futbolculara verilen cezaları açıkladı

PFDK, Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkındaki idari tedbiri kaldırdı

PFDK, Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkındaki idari tedbiri kaldırdı
Spor camiasından şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı

Spor camiasından şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Sporun değerlerine aykırı şekilde bu oyunu kirleten kişilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Sporun değerlerine aykırı şekilde bu oyunu kirleten kişilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet