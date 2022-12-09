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Spor, Futbol

TFF, 17 yıl sonra iki ekibe hükmen mağlubiyet cezası verdi

TFF Yönetim Kurulunun, Göztepe ve Altay kulüplerine aynı anda verdiği hükmen mağlubiyet cezası profesyonel liglerde son dönemde bu yönde verilen üçüncü karar oldu.

Ali Korkmaz   | 09.12.2022
TFF, 17 yıl sonra iki ekibe hükmen mağlubiyet cezası verdi Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay müsabakasının ardından iki kulübe hükmen mağlubiyet kararı verdi.

Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım Pazar günü oynanan müsabakanın 19. dakikasında atılan işaret fişeği nedeniyle yaralanan Göztepe taraftarı için ambulansların sahaya girmesi için karşılaşma 22. dakikada durdu. Bu sırada bir sarı-kırmızılı taraftar Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i köşe gönderiyle yaralarken, iki yaralının hastaneye kaldırıldığı olayların ardından hakem Emre Kargın tarafından maç tatil edildi.

TFF Profesyonel Disiplin Kurulunun, Göztepe'ye 4 ve Altay'a 6 maç saha kapatma cezası vermesi sonrası, TFF Yönetim Kurulu da her iki takımı 3-0 mağlup ilan etti.

Profesyonel liglerde üçüncü kez benzer karar

TFF'nin Göztepe-Altay maçıyla ilgili verdiği mağlubiyet kararı, 1990-1991 sezonundan bu yana profesyonel liglerde benzer üçüncü karar oldu.

2001-2002 sezonunda 26 Ocak 2002'de 3. Lig'de oynanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor DİSKİ Spor (Amed Sportif Faaliyetler)-Şırnakspor karşılaşması öncesinde çıkan olaylar nedeniyle TFF Yönetim Kurulu, iki takıma da hükmen mağlubiyet ve üçer puan silme cezası verdi. Tahkim Kurulu, iki takıma verilen puan silme ve Şırnakspor'un hükmen mağlubiyet cezalarını kaldırdı.

İkinci Lig B Kategorisi 3. Grup'ta 2005-2006'da İnegölspor ile Eskişehirspor arasında 18 Eylül 2005'te oynanan maç, iki takım taraftarları arasındaki olayların ardından tatil edildi. TFF Yönetim Kurulu, iki ekibi de hükmen mağlubiyetle cezalandırdı.

TFF, 17 yıl sonra iki takımın birden hükmen mağlubiyeti yönünde karar aldı.

Amatör liglerde de benzer kararlar çıktı

Aynı süreçte verilen cezalarla amatör liglerde 6, alt yaş liglerde ise 1 müsabakayı her iki ekip de puan alamadan tamamlamış oldu.

Bölgesel Amatör Lig'de 24 Şubat 2013'teki Dersimspor-Genç Muratspor, 24 Aralık 2015'teki Görelespor-Fatsa Belediyespor, 5 Mart 2017'deki UTAŞ Uşakspor-Ödemişspor, 3 Aralık 2017'deki Havran Fatih Belediyespor-Kartalspor, 25 Mart 2018'deki Zaferspor-Sapanca Gençlikspor ve 27 Mart 2022'deki Besni Akınspor-İmamağaspor müsabakalarında ekipler karşılıklı olarak hükmen mağlubiyet cezaları aldı.

15 Yaş Altı Ligi'nde 1 Şubat 2014'te oynanan Antalyaspor-Denizlispor karşılaşmasında çıkan olaylar nedeniyle iki takıma da hükmen mağlubiyet cezası verildi.

Bu arada 16 Mayıs 2014'te Bölgesel Amatör Lig'e yükselme mücadelesinde futbolcuların kavga etmesinden dolayı tatil edilen Tatvan Gençlerbirliği-Bitlis Özgüzelderespor maçı ise tarafsız sahada tekrar oynatıldı.

Hükmen mağlubiyet kararı verilen diğer Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmaları

Türkiye'de bugüne kadar cezalı oyuncu oynatma, saha olayları, hakeme saldırı, güvenlik, maça çıkmama gibi gerekçelerle TFF Yönetim Kurulu, takımlara hükmen mağlubiyet cezaları verdi.

Spor Toto Süper Lig'de 1990-1991 sezonundan bu yana saha olayları, hakeme saldırı, güvenlik, taraftarların sahaya inmesi nedenlerinden dolayı tatil edilen 12 müsabakada, 1. Lig'de ise 5 maçta ihlali gerçekleştiren ekiplere hükmen mağlubiyet kararları çıktı.

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