Dolar
41.42
Euro
48.90
Altın
3,782.61
ETH/USDT
4,193.90
BTC/USDT
112,953.00
BIST 100
11,405.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçı biletleri genel satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun üçüncü haftasında Bulgaristan ile 11 Ekim'de deplasmanda yapacağı maçın genel bilet satışı başladı.

Emre Doğan  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçı biletleri genel satışa çıktı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak mücadelenin biletlerinin genel satışına başlandığı belirtildi.

Taraftarların bin 750 lira olarak belirlenen misafir tribün biletlerini "www.passo.com.tr" ve Passo Mobil Uygulama'dan alabileceği aktarıldı.

Bilet satışında Passolig kart zorunluluğunun aranmayacağı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz Üniversitesinden 23 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde
Yargıtaydan "çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz" kararı
AYM'de bireysel başvurunun 13. yılına ilişkin sempozyum düzenlendi
Rize'de şiddetli yağışın ardından mahsur kalan kadın kurtarıldı
Emine Erdoğan, Türkevi'nin yakınına kurulan simit standını ziyaret etti

Benzer haberler

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçı biletleri genel satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçı biletleri genel satışa çıktı

İbrahim Üzülmez Iğdır FK'yi şampiyonluk yarışında tutmayı hedefliyor

Trabzonspor'da Zubkov, geçen sezonki performansını aratıyor

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde haftanın görünümü

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde haftanın görünümü
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne Hırvatistan'da başlayacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne Hırvatistan'da başlayacak
Beşiktaş, erteleme maçında yarın Kayserispor'a konuk olacak

Beşiktaş, erteleme maçında yarın Kayserispor'a konuk olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet