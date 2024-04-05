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Spor, Futbol

Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un cezasını 4 maça indirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor'a verilen 6 maç seyircisiz oynama cezasını 4 maça düşürdü.

Hilmi Sever  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un cezasını 4 maça indirdi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig mücadelesindeki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Trabzonspor'a verdiği 6 maç seyircisiz ve 3 milyon lira para cezasını, 4 maç seyircisiz ve 448 bin lira para cezasına indirdiği belirtildi.

Kurulun, Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a verilen 1 maç men cezasını ise onadığı aktarıldı.

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