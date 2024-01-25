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Spor, Futbol

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Ercan Doğan  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 23. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

27 Ocak Cumartesi:

16.00 Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Volkan Bayarslan

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge

28 Ocak Pazar:

13.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Turgut Doman

16.00 EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Cihan Aydın

29 Ocak Pazartesi:

17.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor: Ömer Faruk Turtay

17.00 Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

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