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Spor, Futbol

Süper Lig'de sezonun son haftasında Antalya derbisi heyecanı yaşanacak

Antalya'nın futbol takımları Antalyaspor ile Alanyaspor, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun son haftası yarın oynanacak derbide 22. kez birbirine rakip olacak.

Oktay Özden  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
Süper Lig'de sezonun son haftasında Antalya derbisi heyecanı yaşanacak

Antalya

Trendyol Süper Lig'de 48 puanla 10. sırada bulunan Bitexen Antalyaspor ile 51 puanla 7. sıradaki Corendon Alanyaspor, 38. ve son haftada yarın bir kez daha Antalya derbisi heyecanı yaşatacak.

Alanya Oba Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak derbi öncesi Antalya ekipleri; birbirlerine karşı Süper Lig, 1. Lig ve kupada geride kalan 21 müsabakada, 9'ar galibiyet ile 3 beraberlik aldı.

İki takım Süper Lig'de ise 15 kez karşılaştı. Antalyaspor'un bu kulvarda rakibine karşı 8-5 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan iki karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

Alanyaspor, 21 karşılaşmada rakibinin 28 golüne, 30 kez ağları sarsarak karşılık verdi.

Akdeniz ekiplerinin en son randevusu, ligin ilk devresinde 19. haftada Antalyaspor'un sahasında 0-0 eşitlikle sona erdi.

Sergen Yalçın'ın Antalyaspor ile son maçı

Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, yarınki Antalya derbisinde kırmızı-beyazlı ekibin başında son maçına çıkacak.

Sezon sonunda görevini bırakacağını açıklayan Bitexen Antalyaspor'un teknik patronu Yalçın, Akdeniz ekibinin başında bugüne kadar 22 Süper Lig maçına çıktı.

Yalçın, kırmızı-beyazlı ekiple 7 kez galibiyet sevinci yaşadı. Sergen Yalçın'ın başında çıktığı 9 mücadelede Akdeniz ekibi mağlup ayrıldı, diğer 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.


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