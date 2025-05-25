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Spor, Futbol

Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen dördüncü ve son takım Sipay Bodrum FK oldu

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Bellona Kayserispor-Sipay Bodrum FK karşılaşması 1-1 berabere bitti.

Metin Arslancan  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen dördüncü ve son takım Sipay Bodrum FK oldu

İstanbul

Bu sonuçla Bodrum FK, lige veda eden dördüncü ve son takım oldu.

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İlk yarı 

11. dakikada sol kanttan Carole'ün ortasında arka direğe koşu yapan Ramazan Civelek'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

14. dakikada Sipay Bodrum FK'nın kullandığı kornerde çıkmaya çalışan Kayserisporlu oyunculardan topu kapan Brazao, sağ çaprazdan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

17. dakikada Brazao'nun derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Fredy'nin çizgiye inerek kaleye paralel gönderdiği ortada, Seferi altıpas içerisinde uygun pozisyonda topa dokunamadı. Seken topu savunma uzaklaştırdı.

36. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Gökhan Sazdağı'nın ortasında ön direğe koşu yapan Cardoso'nun vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

Maçın ilk yarısı Sipay Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı 

53. dakikada Cardoso'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği pasta penaltı noktası üzerinde Talha Sarıarslan uygun pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

62. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Gökhan Sazdağı'nın ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Nazon'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

72. dakikada Üzeyir Ergün'ün sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği etkili ortada altıpas üzerinde iyi yükselen Celal Dumanlı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

90+2. dakikada Dimitrov'un sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde sırtı dönük pozisyonda Celal Dumalı'nın topuğu ile yaptığı vuruşta kaleci Onurcan Piri son anda meşin yuvarlağı çeldi. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

90+6. dakikada Dimitrov'un sol kanattan ortasında altıpas üzerinde Celal Dumalı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

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