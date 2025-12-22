Dolar
Spor, Futbol

Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası bugün oynanan 2 maçla tamamlandı. Galatasaray ligin ilk yarısını lider bitirdi.

Bozhan Memiş  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Ligde günün ilk maçında RAMS Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yi 5-1 yenerken, günün diğer karşılaşmasında, Gençlerbirliği sahasında Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.

Galatasaray zirvede bitirdi

Sezonun ilk yarısını Kasımpaşa mücadelesiyle tamamlayan Galatasaray, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken puanını da 42'ye yükseltti.

En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısını da zirvede tamamlamayı başardı.

Namağlup tek takım Fenerbahçe

İlk yarının son haftasında ikas Eyüpspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 3-0'lık galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Puanını 39'a yükselten sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısında mağlubiyet yaşamayan tek ekip oldu.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, ikas Eyüpspor ve Zecorner Kayserispor, sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamlayan takımlar oldu.


Sonuçlar

Süper Lig'in 16. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor: 2-1

TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor: 1-1

ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: 0-3

Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 1-0

Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 2-0

Göztepe-Samsunspor: 2-0

Galatasaray-Kasımpaşa: 3-0

RAMS Başakşehir-Gaziantep FK:

Gençlerbirliği-Trabzonspor:


Puan durumu

Ligde 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.GALATASARAY

17

13

3

1

39

12

27

42

2.FENERBAHÇE

17

11

6

0

39

14

25

39

3.TRABZONSPOR

17

10

5

2

33

20

13

35

4.GÖZTEPE

17

9

5

3

21

9

12

32

5.BEŞİKTAŞ

17

8

5

4

30

22

8

29

6.SAMSUNSPOR

17

6

7

4

22

20

2

25

7.RAMS BAŞAKŞEHİR FK

17

6

5

6

27

18

9

23

8.KOCAELİSPOR

17

6

5

6

15

17

-2

23

9.GAZİANTEP FK

17

6

5

6

24

30

-6

23

10.CORENDON ALANYASPOR

17

4

9

4

16

15

1

21

11.GENÇLERBİRLİĞİ

17

5

3

9

21

24

-3

18

12.ÇAYKUR RİZESPOR

17

4

6

7

20

24

-4

18

13.TÜMOSAN KONYASPOR

17

4

5

8

21

29

-8

17

14.KASIMPAŞA

17

3

6

8

14

24

-10

15

15.HESAP.COM ANTALYASPOR

17

4

3

10

16

31

-15

15

16.ZECORNER KAYSERİSPOR

17

2

9

6

16

33

-17

15

17.İKAS EYÜPSPOR

17

3

4

10

10

24

-14

13

18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

17

2

3

12

14

32

-18

9


- İkinci yarının ilk hafta programı

Trendyol Süper Lig'de ikinci devrenin ilk haftası 17 Ocak'ta başlayacak.

Ligde ikinci devrenin ilk haftası olan 18. hafta programı şöyle:

17 Ocak 2026 Cumartesi:

17.00 RAMS Başakşehir FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

18 Ocak 2026 Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor (Eryaman)

17.00 Kocaelispor-Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)

20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)

19 Ocak 2026 Pazartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor (Tüpraş)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
