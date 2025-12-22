RAMS Başakşehir sahasından 3 puanla ayrıldı

Istanbul
21. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Harit'in pasında topla buluşan Shomurodov, cepheden ceza sahasına girdi. Özbek oyuncunun yerden çıkardığı şutta meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak filelerle buluştu: 1-0.
26. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Maxim'in kendi yarı sahasından pasında topla buluşan Drissa Camara, sol kanattan ceza sahasına sokuldu. Camara, Onur Ergün'den sıyrıldıktan sonra altıpasın içinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
29. dakikada ev sahibi takım, ikinci golü buldu. Kaleci Muhammed Şengezer'in uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Fayzullayev, topu kontrol edip yayın sağından ceza sahasına girdikten hemen sonra uzak köşeye çıkardığı şutta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.
37. dakikada Fayzullayev'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Shomurodov'un arka direkte yaptığı vuruşta kaleci Zafer Görgen gole izin vermedi.
RAMS Başakşehir, mücadelenin ilk yarısını 2-1 önde bitirdi.
İkinci yarı
53. dakikada RAMS Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Fayzullayev, ceza sahası içi sağ çaprazda pasını yerden Selke'ye vermek istedi. Altıpas çizgisi üzerinde Selke'den önce topu uzaklaştırmak isteyen Arda Kızıldağ'ın ters vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden ağlarla buluştu: 3-1.
68. dakikada turuncu-lacivertli takım, 3 farklı üstünlük yakaladı. Shomurodov'un kısa pasında Umut Güneş, ceza yayı içinde topun sahibi oldu. Umut'un ceza sahasına girdikten sonra yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 4-1.
76. dakikada Gaziantep FK 10 kişi kaldı. Kevin Rodrigues, hakem Ali Şansalan ile girdiği diyaloğun ardından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.
84. dakikada Başakşehir, farkı 4'e yükseltti. Opoku'nun pasında sol kanatta topla buluşan Ivan Brnic, çaprazdan ceza sahasına girdi. Önce Sorescu sonra da Ogün'den sıyrılan Brnic, altıpas çizgisi üzerinde yerden çıkardığı şutta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-1.
RAMS Başakşehir, karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.
Başakşehir, ligin ilk yarısını farklı galibiyetle tamamladı
RAMS Başakşehir, Süper Lig'de ilk 17 haftalık periyodu 23 puanla 7. basamakta tamamladı.
Turuncu-lacivertliler, ligde oynadığı müsabakalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 27 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde 18 gol gördü.
Son 4 maçın 3'ünü kazandı
Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in son 4 haftasında sergilediği performansla dikkati çekti.
Sezonuna istediği başlangıcı yapamayan ve inişli-çıkışlı bir grafik çizen turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakanın 3'ünü kazanırken, 1'inde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Süper Lig'de ilk yarının en skoreri: Shomurodov
RAMS Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında attığı 12 golle en skorer oyuncu oldu.
Turuncu-lacivertlilerin İtalya ekibi Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı 30 yaşındaki santrfor, ligde forma giydiği 17 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırdı.
10 karşılaşmada birer gol atan Shomurodov, bir mücadelede ise 2 kez skor tabelasını değiştirdi.
Eldor Shomurodov, ligin ilk 17 haftasında en golcü oyuncular sıralamasında Trabzonsporlu Paul Onuachu'nun (11) önünde zirvede yer aldı.