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Spor, Futbol

Süper Lig'de 3 puanlı sisteme Galatasaray damgasını vurdu

Spor Toto Süper Lig'de 3 puanlı sistemin uygulanmaya başladığı 1987-1988 sezonundan itibaren oynanan 36 sezonda 16 kez şampiyon olan Galatasaray, rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

Emrah Oktay  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Süper Lig'de 3 puanlı sisteme Galatasaray damgasını vurdu

İstanbul

Türk futbolunda 1959'dan bu yana organize edilen en üst seviye ligde 6 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı. Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu zirvede tamamlamayı garantileyen Galatasaray, tarihindeki 23. şampiyonluğunu elde etti.

Sarı-kırmızılıları 19 şampiyonlukla Fenerbahçe, 16 zaferle Beşiktaş, 7 şampiyonlukla Trabzonspor, birer şampiyonlukla da Bursaspor ve Medipol Başakşehir takip ediyor.

Ligde 1972-1973 sezonuna kadar 6 şampiyonluğu bulunan Galatasaray, sonrasındaki 13 sezonda tarihinin en uzun şampiyonluk hasretini yaşadı. Uluslararası saygınlığı ve deneyimi olan Alman teknik direktör Jupp Derwall'in 1984'te göreve getirilmesinin ardından büyük bir gelişim yaşanan Galatasaray, 1986-1987 sezonunda mutlu sona ulaşarak şampiyonluk hasretine son verdi.

"Cimbom" şampiyonluk hasretini dindirdiği söz konusu sezonun hemen ardından Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçildi.
Galatasaray, 1987-1988 sezonuyla başlayan dönemde 16 kez ipi önde göğüsledi.

Bu süreçte Beşiktaş 9, Fenerbahçe 8, Trabzonspor, Bursaspor ve Medipol Başakşehir ise birer kez şampiyon oldu.

Galatasaray için milat 1987

Sarı-kırmızılı kulüp ve Türk futbolu için 13 sezonluk şampiyonluk hasretinin dindiği 1987 yılı milat oldu.

Galatasaray, 1986-1987 sezonuna kadarki 28 sezonda 6 kez şampiyon olabildi. Bu dönemde Fenerbahçe 11, Trabzonspor 6, Beşiktaş 5 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Söz konusu süreçte ortalama 4,5 sezonda 1 lig kupasını kaldıran Galatasaray, sonrasındaki 37 sezonda ise 17 kez şampiyon olarak ortalama 2 sezonda 1 şampiyonluk gördü.

1987 öncesinde 2,5 sezonda 1 şampiyon olan Fenerbahçe, sonrasında 4,5 sezonda 1 şampiyonluğa kadar geriledi. Beşiktaş'ın ise yaklaşık 5,5 sezon olan ortalama şampiyonluk oranı, 4 sezona kadar gelişti.

Dört sezon üst üste şampiyon oldu

Galatasaray, Süper Lig'de 4 sezon üst üste şampiyon olarak lig tarihinin en uzun serisini gerçekleştirdi.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar, lig tarihinin en uzun şampiyonluk serisine imza attı.

"Cimbom" yaşanan istikrarın ardından 2000'de UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazanarak Türk futbol tarihinin kulüpler düzeyindeki en büyük başarılarını elde etti.

Armasına üçüncü ve dördüncü yıldızı taktı

Galatasaray, Türkiye'de 2000-2001 sezonunda uygulanmaya başlayan şampiyonluk sayısına göre formaya yıldız ekleme geleneğinde de rakiplerine karşı üstünlük sağladı.

Türkiye'de yıldız uygulamasının hayata geçirildiği 2000-2001 sezonunda Galatasaray'ın 14, Fenerbahçe'nin 13, Beşiktaş'ın 9, Trabzonspor'un 6 şampiyonluğu bulunuyordu. Galatasaray ve Fenerbahçe ikişer, Beşiktaş ve Trabzonspor da 1'er yıldız taktı göğsüne.

Bu arada Beşiktaş'ın, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 11'e, yıldız sayısı ise 2'ye çıktı.

Sonrasında yaşanan rekabette Galatasaray, üçüncü yıldızı rakiplerinden önce takarken, dördüncü yıldızı alabilen tek takım konumunda.

Sarı-kırmızılılar, 2001-2002 sezonunda 15. şampiyonluğunu alarak üçüncü, 2014-2015 sezonunda mutlu sona ulaşarak dördüncü yıldızı formasına ekledi.

Üç puanlı sistemin şampiyonları

Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçilmesinin ardından 36 sezonunda ipi önde göğüsleyen takımlar şöyle:

SezonŞampiyon
1987-1988Galatasaray
1988-1989Fenerbahçe
1989-1990Beşiktaş
1990-1991Beşiktaş
1991-1992Beşiktaş
1992-1993Galatasaray
1993-1994Galatasaray
1994-1995Beşiktaş
1995-1996Fenerbahçe
1996-1997Galatasaray
1997-1998Galatasaray
1998-1999Galatasaray
1999-2000Galatasaray
2000-2001Fenerbahçe
2001-2002Galatasaray
2002-2003Beşiktaş
2003-2004Fenerbahçe
2004-2005Fenerbahçe
2005-2006Galatasaray
2006-2007Fenerbahçe
2007-2008Galatasaray
2008-2009Beşiktaş
2009-2010Bursaspor
2010-2011Fenerbahçe
2011-2012Galatasaray
2012-2013Galatasaray
2013-2014Fenerbahçe
2014-2015Galatasaray
2015-2016Beşiktaş
2016-2017Beşiktaş
2017-2018Galatasaray
2018-2019Galatasaray
2019-2020Medipol Başakşehir
2020-2021Beşiktaş
2021-2022Trabzonspor
2022-2023Galatasaray
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