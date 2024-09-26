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Spor, Futbol

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun adı "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Trendyol Süper Lig'de sezonun kalan bölümünün "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılmasına karar verdi.

Hilmi Sever  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun adı "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" oldu

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, Trendyol Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski milli futbolcuların anısına oynanması uygulaması kapsamında, ligin kalan haftalarının '2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu' olarak oynatılmasına karar vermiştir. Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Şamil Ekinci, Trabzonspor'da 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası sevinci yaşamıştı. Merhum Şamil Ekinci'ye bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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