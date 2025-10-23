Dolar
41.98
Euro
48.81
Altın
4,120.78
ETH/USDT
3,872.60
BTC/USDT
109,795.00
BIST 100
10,551.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Richard Falk, Gazze Mahkemesi'nin İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen final oturumunun açılışında konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 10. haftanın perdesi yarın açılacak

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Ceren Aydınonat  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Süper Lig'de 10. haftanın perdesi yarın açılacak Fotoğraf: Cem Tekkesinoglu/AA

İstanbul

Haftanın açılış mücadelesinde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 10. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

25 Ekim Cumartesi:

17.00 Kocaelispor-Corendon Alanyaspor (Kocaeli)

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)

26 Ekim Pazar:

14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

17.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)

17.00 Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor (Eryaman)

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

27 Ekim Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da sabah saatlerine trafik yoğunluğu yaşanıyor
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
TBMM kararları Resmi Gazete'de
İstanbul'da "makas atarak" trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü yakalandı

Benzer haberler

Süper Lig'de 10. haftanın perdesi yarın açılacak

Süper Lig'de 10. haftanın perdesi yarın açılacak

Devler Ligi'nin üçüncü haftası 9 maçla tamamladı

Çaykur Rizespor sahasında RAMS Başakşehir ile berabere kaldı

Beşiktaş 3 puanı 2 golle aldı

Beşiktaş 3 puanı 2 golle aldı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 puana ulaştı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 puana ulaştı
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Shovkovskyi: Samsunspor maçı da kolay olmayacak

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Shovkovskyi: Samsunspor maçı da kolay olmayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet