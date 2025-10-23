Süper Lig'de 10. haftanın perdesi yarın açılacak

İstanbul
Haftanın açılış mücadelesinde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 10. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)
25 Ekim Cumartesi:
17.00 Kocaelispor-Corendon Alanyaspor (Kocaeli)
20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)
26 Ekim Pazar:
14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)
17.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)
17.00 Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor (Eryaman)
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
27 Ekim Pazartesi:
20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)