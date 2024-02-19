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Spor, Futbol

Süper Lig ve 1. Lig Yayın İhale Komisyonu, teklifleri değerlendirmek üzere toplandı

Komisyon, yayın ihalesine teklif veren Saran Medya temsilcilerini toplantıya davet ederek ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

Süha Gür  | 19.02.2024 - Güncelleme : 19.02.2024
Süper Lig ve 1. Lig Yayın İhale Komisyonu, teklifleri değerlendirmek üzere toplandı

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ortaklaşa kurulan Süper Lig ve 1. Lig Yayın İhale Komisyonu, TFF'nin Levent'te bulunan binasında bir araya gelerek çalışmalarına devam etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre toplantıda, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Dursun Özbek ile RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Göksel Gümüşdağ'ın yanı sıra TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile TFF yöneticileri yer aldı.

Görüşmede, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin Süper Lig ve 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için verilen teklifler komisyon tarafından incelendi.

Bu kapsamda Yayın İhale Komisyonu, yayın ihalesine teklif veren Saran Medya temsilcilerini toplantıya davet ederek ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

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