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Spor, Futbol

Süper Lig kulüpleri TFF'nin seçime gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı

Süper Lig kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.

Emre Doğan  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
Süper Lig kulüpleri TFF'nin seçime gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı

İstanbul

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki ofisinde bir araya kulüp temsilcileri, noter onaylı imzalarını veriyor.

Bazı kulüp temsilcilerinin de imzalarını bulundukları kentlerden verecekleri bildirildi.

Delegelerin yüzde 40'ının noterden imzasının toplanması halinde TFF Yönetim Kurulunun statüye göre bir ay içinde olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerekiyor.

Federasyonun seçime gitmemesi durumunda oy kullanan delegelerin konuyu FIFA'ya taşıma hakları bulunuyor.

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