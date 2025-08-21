Dolar
logo
Spor, Futbol

Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor, dört büyüklere karşı iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, iç sahada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynayacağı maçların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacağını duyurdu.

Can Öcal  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
İstanbul

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "İç saha maçlarımız için yürüttüğümüz stat arayışında bizlere kapılarını açarak destek olan Galatasaray, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Kasımpaşa Kulübüne camiamız adına en içten teşekkürlerimizi sunarız. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynayacağımız iç saha karşılaşmalarımız, ülkemizin en büyük statlarından biri olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecektir. Bu statta, taraftarlarımızın coşkulu desteğiyle birlikte unutulmaz anlara imza atmayı dört gözle bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
