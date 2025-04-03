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Spor, Futbol

Sivasspor'dan kaleci Nikolic'in sakatlığına ilişkin açıklama

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un kalecisi Djordje Nikolic'in sol dizinde "iç menisküs yırtığı" tespit edildiği bildirildi.

Serhat Zafer  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Sivasspor'dan kaleci Nikolic'in sakatlığına ilişkin açıklama

Sivas

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında Nikolic'in, Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları kapsamında yapılan antrenmanda sakatlandığı belirtildi.

Futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan detaylı sağlık kontrollerinin ardından oyuncumuzun sol dizinde iç menisküs yırtığı tespit edilmiştir. Tedavi sürecinin en sağlıklı şekilde ilerlemesi adına sporcumuzun ameliyat olması planlanmaktadır. Djordje Nikolic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."


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