Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Artvin Hopaspor'u konuk edecek

Sivas
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekip, kupaya bu sezon 3. turdan dahil oldu.
Sivasspor'da Artvin Hopaspor maçı öncesi sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.
Sivas temsilcisi, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.