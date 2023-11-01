Dolar
28.33
Euro
29.93
Altın
1,979.95
ETH/USDT
1,807.80
BTC/USDT
34,487.00
BIST 100
7,515.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını cevaplıyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Artvin Hopaspor'u konuk edecek

EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda yarın Artvin Hopaspor'u ağırlayacak.

Serhat Zafer  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Artvin Hopaspor'u konuk edecek

Sivas

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, kupaya bu sezon 3. turdan dahil oldu.

Sivasspor'da Artvin Hopaspor maçı öncesi sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

Sivas temsilcisi, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Boğazı'ndaki tarihi resmigeçidin detayları ortaya çıktı
İstanbul havalimanlarındaki uçuşlarla 2 milyon 250 bin tondan fazla yük taşındı
Emine Erdoğan'dan "Dünya Şehirler Günü" paylaşımı
Bitlis'teki terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi
Diyarbakır'da "Mercek Operasyonu"nda gözaltına alınan 132 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Artvin Hopaspor'u konuk edecek

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Artvin Hopaspor'u konuk edecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor 4. tura yükseldi

Manisa FK Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi

Kasımpaşa, kupada 4. tura yükseldi

Kasımpaşa, kupada 4. tura yükseldi
İstanbulspor, Türkiye Kupası'nda yarın Kepezspor ile karşılaşacak

İstanbulspor, Türkiye Kupası'nda yarın Kepezspor ile karşılaşacak
Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda yarın 52 Orduspor FK ile karşılaşacak

Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda yarın 52 Orduspor FK ile karşılaşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet