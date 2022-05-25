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Spor, Futbol

Sivasspor, Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor

Türkiye Kupası'nda tarihinde ilk kez finalde mücadele edecek Demir Grup Sivasspor, rakibi Yukatel Kayserispor'u yenerek kupayı müzesine götürmenin hesaplarını yapıyor.

Serhat Zafer   | 25.05.2022
Sivasspor, Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor

Sivas

Çeyrek finalde sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Sivas ekibi, yarı finalde Aytemiz Alanyaspor ile eşleşti. Yarı final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Sivasspor, rövanşta rakibiyle 1-1 berabere kalarak tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi.

Demir Grup Sivasspor, "Anadolu derbisi" olarak nitelendirilen Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

Sivas ekibi, Kayserispor'u yenerek kulüp tarihinde ilk kez kupa sevinci yaşamak istiyor. Kırmızı-beyazlılar, kupayı kazanırsa üst üste 3. kez Avrupa Kupaları'na katılma hakkı elde edecek.

Sivasspor kupada daha önce 3 kez yarı final heyecanı yaşamıştı

Türkiye Kupası'nda daha önce yarı finale kadar yükselme başarısı gösteren Sivas ekibi, ilk kez finale yükseldi.

Kupada 2008-2009 sezonunda yarı finale kadar yükselen Sivasspor, evinde golsüz berabere kaldığı Fenerbahçe'ye rövanşta 3-1 mağlup olmuştu.

Sivas temsilcisi, 2012-2013 sezonunda da kupada yarı final heyecanı yaşamıştı. Deplasmanda Trabzonspor'a 6-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, rövanş maçını 2-1 kazanmasına rağmen kupaya veda etmişti.

Sivasspor, 2014-2015 sezonunda da kupada yarı finale kadar yükselmişti. Yarı final ilk maçında Galatasaray'ı 2-1 yenmeyi başaran Sivas ekibi, rövanşta rakibine 4-1 yenilmişti.

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