Sivasspor, Süper Lig'de yarın Trabzon'a konuk olacak

Sivas
Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, Trabzon'a giderek kampa girecek.
Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 20 puan topladı.
Trabzonspor'da Denis Draguş ve Arif Boşluk'un sakatlığı bulunuyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0, ligde Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden bordo-mavililer, art arda sahasındaki 3. resmi maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.
Bordo-mavililerde Denis Draguş ve Arif Boşluk'un sakatlığı bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.