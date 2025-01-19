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Spor, Futbol

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Trabzon'a konuk olacak

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Serhat Zafer, Selçuk Kılıç  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Trabzon'a konuk olacak

Sivas

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, Trabzon'a giderek kampa girecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 20 puan topladı.

Trabzonspor'da Denis Draguş ve Arif Boşluk'un sakatlığı bulunuyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0, ligde Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden bordo-mavililer, art arda sahasındaki 3. resmi maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

Bordo-mavililerde Denis Draguş ve Arif Boşluk'un sakatlığı bulunuyor.

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