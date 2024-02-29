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Spor, Futbol

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Süha Gür  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Ligde son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken lacivert-beyazlılar, son 5 maçta 3 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, 10 puan topladı.

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki Kasımpaşa, haftaya 39 puanla 5. sırada giriyor.

Tıpkı Kasımpaşa gibi çıkışa geçen ve son 5 maçında mağlubiyet yaşamayan EMS Yapı Sivasspor ise 37 puanla 6. basamakta yer alıyor.

Lacivert-beyazlı ekipte Kenneth Omeruo, Aytaç Kara, Haris Hajradinovic, Mamadou Fall ve Yasin Özcan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 37 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte Bartuğ Elmaz, sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

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