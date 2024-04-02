Sivasspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Sivas
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.
Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 38 puan topladı.
Puan cetvelinde 11. sırada yer alan Sivasspor, Fatih Karagümrük maçını kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.
Kırmızı-beyazlı ekipte Fatih Karagümrük maçı öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sakatlığı bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.