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Spor, Futbol

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Serhat Zafer  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Sivas

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 38 puan topladı.

Puan cetvelinde 11. sırada yer alan Sivasspor, Fatih Karagümrük maçını kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte Fatih Karagümrük maçı öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sakatlığı bulunuyor.

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