Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek

Sivas
SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Ligde geride kalan 11 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 10 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte, Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi Leke James ile Uğur Çiftçi'nin sakatlığı bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.