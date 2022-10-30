Dolar
18.59
Euro
18.53
Altın
1,644.71
ETH/USDT
1,605.00
BTC/USDT
20,761.00
BIST 100
3,878.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Göksel Cüneyt İğde   | 30.10.2022
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek

Sivas

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde geride kalan 11 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 10 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi Leke James ile Uğur Çiftçi'nin sakatlığı bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yılbaşından bu yana 97 bin 448 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Amasra'daki maden ocağında yangının sönmesi için yapılan üçüncü 'baraj' tamamlandı
TÜBİTAK, deprem sonrası İzmir ve çevresinde 2 yıldır çalışma yürütüyor
"Türkiye Yüzyılı" sosyal politikalar kitabı "rehber kitap" olacak
'İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne başvurular için yarın son gün

Benzer haberler

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek

Başakşehir Süper Lig'de yarın Giresunspor'u konuk edecek

Alanyaspor evinde kazandı

Premier Lig'de Manchester City, Leicester City deplasmanında kazandı

Premier Lig'de Manchester City, Leicester City deplasmanında kazandı
Konya'da beraberlik

Konya'da beraberlik
Fenerbahçe Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak

Fenerbahçe Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet