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Spor, Futbol

Sivasspor sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Önder Felek   | 17.08.2019
Sivasspor sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti

Sivas

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

İlk yarı

6. dakikada Sivasspor'un paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Erdoğan Yeşilyurt'un kaleyi karşıdan gören pozisyonda uzak mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

17. dakikada Yatabare'nin ceza yayı civarından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Utku Yuvakuran'da kaldı.

24. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un soldan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı çizgi üzerinde Caner Erkin uzaklaştırdı.

25. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan ceza alanına ortasına arka direkte Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

26. dakikada Dorukhan Toköz'ün kaleyi karşıdan gören pozisyonda uzak mesafeden etkili vuruşunda, kaleci Samassa meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.

30. dakikada Sivasspor golü buldu. Erdoğan Yeşilyurt'un ara pasında sol kanatta Ziya Erdal topla buluştu. Bu futbolcunun ceza alanına ortasında ön direğe koşu yapan Mert Hakan Yandaş, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

36. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ceza alanına ortasında, kale alanındaki Boyd yakın mesafeden topu auta gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısını Sivasspor 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

51. dakikada Ljajic'in kaleyi karşıdan gören pozisyoda uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

54. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş savunmasında Medel'in kaybettiği topu kontrol eden Yatabare'nin ceza yayı civarından vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

68. dakikada Ziya Erdal'ın soldan ceza alanına ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza alanındaki Erdoğan Yeşilyurt'un önünde kaldı. Bu futbolcunun çapraz pozisyondan etkili vuruşunda kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

76. dakikada ev sahibi ekip skoru 3-0'a getirdi. Emre Kılınç'ın ceza alanı dışında kaleyi karşıdan gören pozisyonda uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

82. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Yatabare'nin pasında sağdan ceza alanına giren Mert Hakan Yandaş'ın çapraz pozisyonda etkili vuruşunda, kaleci Utku Yuvakuran gole izin vermedi.

90. dakikada sağdan ceza alanına giren Orkan Çınar'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Mücadele, Sivasspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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