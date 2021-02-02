Euro
8.61
Dolar
7.13
BIST 100
1,511.41
Altın
1,847.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kırklareli'de derelerin taşması sonucu ev ve sokaklarda mahsur kalan kedi ve köpekler, belediye ekipleri ve vatandaşlarca kurtarıldı.
logo
Spor, Futbol

Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.

Serhat Zafer   | 02.02.2021
Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Sivas

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Sivasspor'da karşılaşma öncesi Marcelo Goiano ve Claudemir sakatlığı nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sahadaki yerini alamayacak, Aaron Appindangoye ve Kayode'nin durumları ise maç saatinde belli olacak.

Kırmızı-beyazlılarda Robin Yalçın da kart cezası nedeniyle yarın ki maçta forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisinde Mustapha Yatabare, Uğur Çiftçi ve Aaron Appindangoye, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Bu oyuncular yarın kart görmeleri durumunda, 24. haftadaki MKE Ankaragücü maçında forma şansı bulamayacak.

Süper Lig'de çıktığı 21 maçtan 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlıların 24 puanı var. Ligde oynadığı 21 müsabakanın 5'ini kazanıp, 5'inde berabere kalan ve 11'ini kaybeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 20 puana sahip.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Başbakanı Merkel, yaz sonuna kadar her vatandaşa aşı teklifi sunabileceklerini söyledi
Salgın kısıtlamalarına karşı gösteriler Avrupa'daki birçok ülkeye sıçradı
Japonya'da Kovid-19 salgınında 'Evde kal' çağrısına uymayan iktidar koalisyonu milletvekili istifa etti
Japonya’da Kovid-19'a karşı OHAL 7 Mart'a kadar uzatılıyor
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümler en çok ocak ayında gerçekleşti

Benzer haberler

Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Galatasaray'dan Ozan Kabak'a tebrik

Liverpool milli futbolcu Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kiraladı

Futbolda ara transfer dönemi sona erdi

Futbolda ara transfer dönemi sona erdi
Liverpool, Ben Davies transferiyle savunmasına takviye yaptı

Liverpool, Ben Davies transferiyle savunmasına takviye yaptı
Beşiktaş Bilal Ceylan'ı transfer etti

Beşiktaş Bilal Ceylan'ı transfer etti