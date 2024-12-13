Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor'u 2-0 yendi

Muğla
26. dakikada topla ceza sahasına giren Gökdeniz Bayrakdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
30. dakikada Mohammed'in ceza alanı önünden yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
49. dakikada Bodrum FK, 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasında giren Dimitrov topu Seferi'ye aktardı. Seferi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
70. dakikada Dimitrov'un ceza sahasında yaptığı sert vuruşta, kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahale ettiği top üst direkten oyun alanına döndü. Topu tamamlamak isteyen Gökdeniz Bayrakdar savunma oyuncusu Radakovic ile girdiği mücadelede yerde kaldı. VAR'dan yapılan uyarı üzerine pozisyon inceleyen hakem Cihan Aydın, Radakovic'i kırmızı kartla oyundan ihraç ederken, penaltı noktasını işaret etti.
76. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Dimitrov, meşin yuvalağı filelere yolladı: 2-0.
Karşılaşma Sipay Bodrum FK'nin 2-0 üstünlüğü ile bitti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.