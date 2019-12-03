Sessiz maçta Fenerbahçe İstanbulspor'u 4 golle geçti

İstanbul
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 4-0 yenerek, tur için avantaj yakaladı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muric ve Miha Zajc'ın golleriyle 4-0 mağlup etti.
Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Aralık Çarşamba günü İstanbulspor'un sahasında oynanacak.
Ferdi Kadıoğlu göz doldurdu
Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, İstanbulspor karşısındaki etkili futboluyla göz doldurdu.
Geçen sezon transfer olduğu sarı-lacivertli takımla ilk kez 11'de sahaya çıkma fırsatı yakalayan Ferdi, şansını iyi değerlendirdi.
Deniz Türüç'ün attığı golün pasını atan Ferdi, Fenerbahçe'nin ikinci golünü de filelere gönderen isim oldu.
Genç oyuncudan gol pası
Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki bir diğer futbolcusu Muhammed Gümüşkaya, son 10 dakikada oyuna girerek skora katkıda bulundu.
Maçın 80. dakikasında Mauricio Isla'nın yerine oyuna dahil olan Muhammed, Zajc'ın attığı golün pasını verdi.
Maçın özeti
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 4-0 yendi.
15. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahasının solunda Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Deniz Türüç'ün kafa vuruşunda, top direğe de çarparak ağlara gitti: 1-0.
16. dakikada Fenerbahçe, 2. golü buldu. Santra vuruşundan sonra savunmaya baskı yaparak topu kazanan Ferdi Kadıoğlu, meşin yuvarlağı Muric'e attı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Muric, müsait durumdaki Ferdi'ye topu gönderdi. Ferdi de topu boş kaleye attı: 2-0.
İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
71. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Deniz Türüç'ün ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Muric, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0.
88. dakikada sol kanattan ceza sahasında çizgiye inen Muhammed Gümüşkaya, topu kale sahasının önünde Zajc'a çıkardı. Zajc düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0.
Karşılaşmayı Fenerbahçe, 4-0 kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.