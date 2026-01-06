Samsunsporlu Rick van Drongelen, Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı

Samsun
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Rick van Drongelen'in, TFF Süper Kupa yarı final müsabakası kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda sol kasığında ağrı hissettiği aktarıldı.
Açıklamada, "Oyuncumuza yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sol kasık kas grubunda zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Bu doğrultuda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir. Rick van Drongelen'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı