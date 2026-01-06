Dolar
Spor, Futbol

Samsunsporlu Rick van Drongelen, Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı

Samsunsporlu Rick van Drongelen'in Fenerbahçe ile oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı final maçında yer almayacağı bildirildi.

Recep Bilek  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Samsunsporlu Rick van Drongelen, Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı

Samsun

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Rick van Drongelen'in, TFF Süper Kupa yarı final müsabakası kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda sol kasığında ağrı hissettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Oyuncumuza yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sol kasık kas grubunda zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Bu doğrultuda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir. Rick van Drongelen'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

