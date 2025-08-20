Dolar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026-2027 yıllarını kapsayan “8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri”ne ilişkin bakanlıkta açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına Yunanistan deplasmanında çıkacak

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak Samsunspor, 27 yıl sonra Avrupa'da boy gösterecek.

İlyas Gün  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına Yunanistan deplasmanında çıkacak Fotoğraf: Erkut Kargın/AA

Samsun

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak ve HT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ve Miguel Martinez üstlenecek, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mateo Busquets Ferrer olacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

27 yıl sonra tekrar Avrupa'da

Samsunspor, uluslararası turnuvalardaki ilk deneyimini 1987-88’de Balkan Kupası'nda yaşadı. 1993-94 sezonunda aynı kupada şampiyonluğa uzanan ekip, UEFA organizasyonlarındaki ilk mücadelesini ise 1997-98’de İntertoto Kupası'nda verdi.

İnter Toto Kupası'na 1998-1999 sezonunda bir kez daha katılan Karadeniz temsilcisi, bu kulvarda iki sezonda oynadığı toplam 10 maçtan 6'sını kazanırken, 4'ünü kaybetti. Bu maçlarda 22 gol atma başarısı gösteren Samsun ekibi, kalesine gelen 13 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlı takım 27 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak.

Afonso Sousa, Panathinaikos karşısında forma giyemeyecek

Yeni transferlerden Portekizli yıldız oyuncu Afonso Sousa, transfer edildiği kulüp Lech Poznan ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme mücadelesinde forma giydiği için kurallar gereği Panathinaikos karşısında forma giyemeyecek.

Sezon başında kırmızı-beyazlılara transfer olan Toni Borevkovic ve kaleci Albert Posiadala, teknik heyetin forma vermesi halinde maçta yer alabilecek.

Samsun ekibinde Kocaelispor maçında sakatlanan Carlo Holse ve Emre Kılınç'ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Kocaelispor karşılaşmasının ardından tedavilerine başlayan bu oyuncuların durumunun Panathinaikos maçı öncesinde netlik kazanacağı bildirildi. Sezon öncesi hazırlık karşılaşmalarında sakatlanan ve 2 haftadır sahalardan uzak olan Anthony Musaba'nın da kadroda yer alıp almayacağı maç saatinde belirlenecek.

Panathinaikos karşılaşmasının Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan Samsunspor, özel uçakla Samsun'dan Atina'ya hareket etti. Bugün akşam saatlerinde maçın oynanacağı Atina Olimpiyat Stadyumu'nda ter idmanı yapacak Karadeniz temsilcisi, maç saatini beklemeye başlayacak.

