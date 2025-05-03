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Spor, Futbol

Samsunspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

İlyas Gün  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Samsunspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek

Samsun

Samsun Yeni 19 Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Samsunspor, haftaya 54 puanla 3. sırada girdi.

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Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Samsun ekibi, ikas Eyüpspor'u yenerek ligdeki konumu korumak istiyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynayan karşılaşmayı, ikas Eyüpspor 3-0 kazanmıştı.

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