Samsunspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek

Samsun
Samsun Yeni 19 Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Samsunspor, haftaya 54 puanla 3. sırada girdi.
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Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Samsun ekibi, ikas Eyüpspor'u yenerek ligdeki konumu korumak istiyor.
Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynayan karşılaşmayı, ikas Eyüpspor 3-0 kazanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.