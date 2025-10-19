Samsunspor, Süper Lig’de Kayserispor’u 3-1 mağlup etti

Kayseri
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanan karşılaşmada Zecorner Kayserispor Samsunspor ile karşı karşıya geldi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
5. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında topla buluşan Cardoso'nun ortasında altıpas önünde iyi yükselen Tuci'nin kafa vuruşunda top, auta çıktı.
27. dakikada ceza yayı çizgisinin önünden serbest atış kullanan Benes'in şutunda sağ kale direk dibine giden topu kaleci Okan Kocuk, kontrol etti.
37. dakikada Musaba'nın kaleyi cepheden gören pozisyonda şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.
45. dakikada Samsunspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Tamsson'un ortasında ceza sahasına koşu yapan Holse, altıpas önünden kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu: 0-1.
45+2. dakikada Makoumbou'nın uzun pasında topla buluşan Musaba'nın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
45+5. dakikada sağ kanattan Bennasser'in ortasında arka direğe koşu yapan Carole'nin boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak oyun alanını terk etti.
Maçın ilk yarısı Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
51. dakikada sağ kanattan Burak Kapacak'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde rakiplerinin arasından iyi yükselen Tuci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
59. dakikada Holse'nin ortasında savunmanın arkasına sarkan Musaba'nın boş pozisyonda kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
64. dakikada rakiplerini çalımlayarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Musaba'nın sert şutunda kaleci Bilal Beyazıt topu çeldi. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Holse'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.
72. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde arka direkte savunmadan seken topla buluşan Van Drongelen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.
83. dakikada sağ kanattan Burak Kapacak'ın ortasında iyi yükselen Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.
Karşılaşma konuk ekip Samsunspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: "Zor bir karşılaşma oldu ama 3 puan aldık"
Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Reis, Kayserispor'da teknik direktör değişikliği yaşandığını hatırlattı.
Rakibin yeni teknik direktörünün oyun anlayışını bilemedikleri için hazırlamakta zorluk çektiklerini anlatan Reis, "Bugün açıkçası karşılaşma zordu. Yeni hocanın oyun anlayışını bilmediğimden takımımı hazırlamam zor oldu. Bugün fena bir performans göstermedik. İlk yarının ilk 20-25 dakikasına baktığımızda topla oynama şiddetimizin iyi oluğunu söyleyemem. Hatta bazı ciddi boşluklar bile verdik." dedi.
İlk yarının sonlarında attıkları golün maçın seyrini değiştirdiğini belirten Reis, şunları kaydetti:
"Uzun toplarda zaaf gösterip, ikinci topları kazanmalarına müsaade ettik. Sonrasında attığımız gol oyunu biraz daha değiştirdi. İkinci yarı çok daha iyiydik. İkili mücadelelerde ayakta kaldık. Sonra 3 gol bulduk. Sonrasında defansif hatadan dolayı bir gol yedik. Bu tür gollerden açıkçası nefret ederim. Böyle bir galibiyet aldığımız için de çok mutluyum. Takımımı da tebrik ederim. Gurur duyuyorum. Zor bir karşılaşma oldu ama 3 puan aldık. En iyi şekilde Dinamo Kiev karşılaşmasına hazırlanacağız."
Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Dalovic: "İlk yarıya bakarsanız aslında fena değildik diyebilirim"
Kayserispor'da teknik direktör Radomir Dalovic, iyi bir rakibe mağlup olduklarını söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dalovic, Samsunspor'un özelikle forvet ve kanatlarda kaliteli oyunculara sahip olduğunu ifade etti.
Karşılaşmanın ilk yarısında iyi mücadele ettiklerini anlatan Dalovic, "İlk yarıya bakarsanız aslında fena değildik diyebilirim. Yakaladığımız bazı pozisyonlar vardı, bunları değerlendiremedik. Yakaladığınız bu fırsatları değerlendiremediğiniz zaman da rakibiniz girdiği pozisyonları skora çevirebiliyor. İlk yarının sonlarına doğru bu şekilde bir gol yedik. Aslına bakarsanız ilk yarıda girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik daha farklı bir maç olabilirdi." dedi.
İkinci yarıda Samsunspor'un üstün bir futbol oynadığını dile getiren Radomir Dalovic, şunları kaydetti:
"İkinci yarıda Ramazan bir sakatlık geçirdi onu çıkarmamız gerekti. Maçın içerisine girip oyunu ve skoru dengelemeye çalıştık. Ama rakibimiz bizim kaptırdığımız toplarda kaliteli oyuncularıyla bizi cezalandırdı. Denswil ve Carole'ün oyun içerisinde sakatlıkları oldu, sakat sakat oynadılar. Rakibimiz ikinci yarı bizden daha iyi oynadı. Onları ve hocalarını tebrik ediyorum. Bu maçtan çıkarmamız gereken dersler var. Bu maçı iyi analiz edeceğiz ve bir sonraki maça hazırlanacağız. Bu hazırlığımızı yaparken de çok sıkı çalışmamız lazım. Peş peşe maçlar oynanıyor. Dolayısıyla iyi bir şekilde hazırlanarak, kafamızı kaldırarak elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.