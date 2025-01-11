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Spor, Futbol

Samsunspor konuk olduğu Kayserispor'u tek golle yendi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Reeder Samsunspor, konuk olduğu Bellona Kayserispor'u 1-0 yendi.

Ramazan Kaya  | 11.01.2025 - Güncelleme : 11.01.2025
Samsunspor konuk olduğu Kayserispor'u tek golle yendi Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

1. dakikada Reeder Samsunspor öne geçti. Emre Kılınç'ın pası ile ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji'nin sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

24. dakikada sol kanattan Bola'nın ceza sahasına gönderdiği pasla topla buluşan Mouandilmadji'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

33. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Kolovetsios'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Maçın ilk yarısı Reeder Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada ceza sahasında Boa Morte'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyuna alanına döndü.

48. dakikada takım arkadaşının pası ile ceza sahasına giren Boa Morte'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

51. dakikada ceza sahasında Holse'nin pası ile topla buluşan Soner Aydoğdu'nun şutunda, kaleci Onurcan Piri meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+4'üncü dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanttan ceza sahasına ortasında, topla buluşan Boa Morte'nin vuruşunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çeldi.

Maç Reeder Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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