Dolar
35.84
Euro
37.15
Altın
2,800.34
ETH/USDT
2,972.20
BTC/USDT
97,222.00
BIST 100
10,004.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, 7 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Spor, Futbol

Samsunspor FİFA kulüp avukatı Dinçer: FIFA nezdinde borç ve açık dava bulunmamaktadır

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un kulüp avukatı Anıl Dinçer, FIFA nezdinde kulübün borcu ve açık davası bulunmadığını bildirdi.

Erkut Kargın  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Samsunspor FİFA kulüp avukatı Dinçer: FIFA nezdinde borç ve açık dava bulunmamaktadır

Samsun

Dinçer, yazılı açıklamasında, Samsunspor'un eski futbolcularından Moryke Fofana da dahil olmak üzere dört futbolcunun kulüp tarafından yapılan testlere katılmadığını, bunun üzerine kulübün ilgili futbolculara disiplin cezası verdiğini belirtti.

Süreç sonrasında Fofana'nın FIFA'ya başvurduğunu ve dava sonucunda oyuncunun kısmen haklı bulunduğunu aktaran Dinçer, şöyle devam etti:

"Kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu dosya, Kasım 2024'te FIFA nezdinde kapatılmıştır. Şu anda FIFA nezdinde kulübümüzün hiçbir borcu ve açık davası bulunmamaktadır. Samsunspor Futbol Kulübü olarak başkanımız Yüksel Yıldırım'ın öncülüğünde tüm hukuki ve ekonomik süreçleri büyük hassasiyet ve titizlikle yürütmekteyiz. Kulübümüz, bir daha transfer yasağı ile karşı karşıya kalmayacaktır. Buna rağmen aylar önce kapanmış bir dosya üzerinden kamuoyunu bilinçli şekilde yanıltmaya çalışanların dünkü mağlubiyetin ardından böyle bir girişimde bulunmaları manidardır."

Samsunspor'un adını kullanarak kamuoyu ile taraftarı yanıltmaya çalışan kötü niyetli kişi ve kurumlar hakkında hukuki süreç başlatıp savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarının altını çizen Dinçer, Avrupa yolunda ilerleyen kulüplerine engel olmaya çalışan herkesin gereken hukuki cevabı alacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizli'de 7 katlı binada yangın çıktı
İletişim Başkanlığından Şanlıurfa'daki inşa seferberliğine ilişkin paylaşım
Ege Denizi'nde son 24 saatte 30'un üzerinde deprem meydana geldi
Emine Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne ilişkin paylaşım
Özdemir Bayraktar Ödülleri sahiplerini buldu

Benzer haberler

Samsunspor FİFA kulüp avukatı Dinçer: FIFA nezdinde borç ve açık dava bulunmamaktadır

Samsunspor FİFA kulüp avukatı Dinçer: FIFA nezdinde borç ve açık dava bulunmamaktadır

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı

Corendon Alanyaspor, deplasmanda Göztepe'yi yendi

Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geldi

Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geldi
Tottenham, Lens'tan Avusturyalı stoper Kevin Danso'yu renklerine bağladı

Tottenham, Lens'tan Avusturyalı stoper Kevin Danso'yu renklerine bağladı
Kasımpaşa, Adana deplasmanında 5 golle kazandı

Kasımpaşa, Adana deplasmanında 5 golle kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet