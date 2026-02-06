Dolar
Erzurum'da, tır ile çarpışan SUV tipi araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti. -VTR-
logo
Spor, Futbol

Sacha Boey, Galatasaray'a geri döndüğü için heyecanlı

Galatasaray'ın devre arasında Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı eski futbolcusu Sacha Boey, geri döndüğü için heyecanlı olduğunu söyledi.

Bozhan Memiş  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Sacha Boey, Galatasaray'a geri döndüğü için heyecanlı Fotoğraf: Adem Kutucu/AA

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün ABD merkezli YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Boey, çok gururlu olduğunun altını çizdi.

Önüne çıkacak zorlukları geçmek için sabırsızlandığını dile getiren Boey, şunları söyledi:

"Florya başlangıç yerimdi ve kalbime dokunan bir yerdi. Burası (Kemerburgaz) ise her şeyin bizimle olduğu mükemmel bir yer. Taraftarlarımızı tekrar göreceğim için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Onların ateşini tekrar yakmak istiyorum. Sane çok iyi bir oyuncu. Onunla kanatta oynayacağım için çok sabırsızlanıyorum."

