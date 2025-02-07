Reeder Samsunspor, Atakaş Hatayspor'u mağlup etti

Samsun
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
3. dakikada Samsunspor, 1-0 öne geçti. Emre Kılınç'ın ara pasında topla buluşan Moundilmadji, kaleci Bekaj ile karşı karşı yakaldı. Çadlı oyuncu, kaleci Bekaj'ın üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
7. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Samsunspor'un ceza sahası önünden kazandığı serbest atışı Zevri Yavru kullandı. Bu futbolcu, plase bir vuruşla kaleci Bekaj'ın uzanamadığı köşeden topu filelere gönderdi. 2-0
35. dakikada Samsunspor atağında Bola'nın soldan ortasında ceza sahası içindeki Emre Kılınç, göğsü ile topu yumuşatarak önüne aldı. Defanstan sıyrılan Emre Kılınç'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
42. dakikada misafir takımın atağında Görkem Sağlam'ın ceza sahası dışından yerden sert şutunda top, direğin dibinden yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Samsunspor'un 2-0 önde tamamladı.
Maç öncesi hakemler ve futbolcular, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 şehrin isminin bulunduğu pankartı birlikte taşıdı.
İki takımın oyuncuları sahaya üzerinde deprem saati olan 04:17 yazılı siyah tişörtlerle çıktı.
Samsunsporlu taraftarlar, iki takımın oyuncularını tribünlere çağırarak alkışladı.
50. dakikada Hatayspor'un atağında Kilama'nın ceza sahasından çizgisi üzerinden sert şutunda defansa çarpan top kaleye yöneldi. Kaleci Okan Kocuk, meşin yuvarlağı son anda çizgi üzerinden kornere çeldi.
53. dakikada misafir takımın atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde kaleci Okan Kocuk'un uzaklaştırmaya çalıştığı top, müsait pozisyondaki Fernandes'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
69. dakikada Samsunspor'un atağında Emre Kılınç'ın altıpas içine ortasında müsait pozisyondaki Holse'in kafa vuruşunda top auta çıktı.
72. dakikada Hatayspor'un atağında Fernandes'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşunda topu kaleci Okan Kocuk, 2 hamlede kontrol etti.
Karşılaşmayı Samsunspor, 2-0 kazandı.
Thomas Reis: "Güzel bir galibiyet aldık"
Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Geçen hafta aldığımız mağlubiyetten sonra iyi bir reaksiyon gösterip bu maçta güzel bir galibiyet aldık." dedi.
Thomas Reis, müsabakanın ardından Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Oyuncularını galibiyetten ötürü kutlayan Reis, "Geçen hafta aldığımız mağlubiyetten sonra iyi bir reaksiyon gösterip bu maçta güzel bir galibiyet aldık. Bizim için bu önemliydi. Bugün kazanmayı çok istemiştik. İlk yarıda özellikle agresif oynadık. Peşe peşe 2 gol bulduktan sonra oynamak zor olabiliyor. Daha fazlasını atmak istiyorsunuz. 90 dakikanın geneline bakacak olursak iyi bir performans gösterdik." ifadesini kullandı.
Transfer yasağı olmasına rağmen Ercan Kara ve Laura'nın takımdan ayrılmasını değerlendiren Reis, şunları söyledi:
"Sonuçta almış olduğumuz bir karardı. Onlar ayrılmak istediklerini, burada oynamak istemediklerini, başka takımda süre almak istediklerini söyledi. Biz de böyle bir karar aldık. Bu takım için ter dökmek isteyen oyuncularımız var. Daha oynamamız gereken 14 tane daha karşılaşma var. Bugün ilk 11’de bazı değişiklikler yaptım. Konyaspor’a nasıl bir 11’le çıkacağımıza bakacağız. Kulüpten ayrılmayı onlar istedi. Durum değerlendirmesi yaptık ve onların bu taleplerini anlayışla karşılıyoruz. Ercan kiralık olarak gitti. Laura’nın sözleşmesi bu sezonun sonuna kadardı. Yönetimle, başkanımızla konuştuktan sonra böyle bir karar almaya karar verdik."
Murat Şahin: "Takımın uzun süredir bir mağlubiyet serisi var"
Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, "Ben 4 haftadır buradayım ama takımın uzun süredir bir mağlubiyet serisi var. Bunu bir an önce atlatmamız gerekiyor." dedi.
Murat Şahin, müsabakanın ardından Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Şahin, "Sergen Yalçın hocaya ve ailesine de başsağlığı diliyorum. Oyuna geldiğimizde tabii ki bizim için çok zor bir maç oldu. Yani neredeyse maça 2-0 yenik başladık diyebiliriz. İlk yarı oynadığımız oyundan hiç memnun değilim. Çünkü hemen hemen hiçbir şey doğru yapmadığımız bir ilk yara geçirdik." ifadesini kullandı.
Şahin, ikinci yarıda soyunma odasında oyuncularla konuştuğunu belirterek, "Oyun içindeki sistemde biraz değişikliğe giderek ikinci yarıya başladık. İkinci yarı daha iyi bir tepki verdiğimizi düşünüyorum. Ama böyle bir deplasmandan 2-0 mağlubiyetten geriye dönmek çok kolay değil. Ama ikinci yarı eğer golü erken bir şekilde bulabilsek, buradan bir geri dönüş hikayesi yaratabilirdik ama olmadı. Bundan sonrası için gelişmeye devam etmeliyiz, artık maç kazanmamız gerekiyor. Ben 4 haftadır buradayım ama takımın uzun süredir bir mağlubiyet serisi var. Bunu bir an önce atlatmamız gerekiyor. Çalışmalarımıza devam edip gelişmeye devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.