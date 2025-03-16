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Spor, Futbol

RAMS Başakşehir'den Çağdaş Atan açıklaması: Teknik direktörümüz Çağdaş Atan görevine devam etmektedir

RAMS Başakşehir Kulübü, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Çağdaş Atan'ın görevine devam ettiğini duyurdu..

Bozhan Memiş  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
RAMS Başakşehir'den Çağdaş Atan açıklaması: Teknik direktörümüz Çağdaş Atan görevine devam etmektedir

İstanbul

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Çağdaş Atan'ın talebiyle başkan Göksel Gümüşdağ ve yönetim kurulunun toplantı gerçekleştirdiği belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Görüşme sonucunda, geçen sezon takımımızın Avrupa kupalarına katılma geleneğini sürdüren, UEFA Konferans Ligi'nde takımımızı gruplara taşıyan, sözleşmesi devam eden teknik direktörümüz Çağdaş Atan görevine devam etmektedir. Çağdaş hocamıza ve ekibine kalan haftalarda başarılar dileriz."

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