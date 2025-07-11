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Spor, Futbol

Başakşehirli futbolcu Ebosele, kendisine duyulan güvenin karşılığını vermeyi amaçlıyor

Avrupa Birliği’nin finanse ettiği, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası ortaklığında yürütülen “Korunmasız Gençlerin Kapsayıcı Spor ve Gençlik Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi”nin 2. aşaması için ek sözleşme imzalandı.

Emre Doğan  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
Başakşehirli futbolcu Ebosele, kendisine duyulan güvenin karşılığını vermeyi amaçlıyor Fotoğraf: Mehmet Futsi/AA

Seefeld

RAMS Başakşehir'in İrlandalı milli futbolcusu Festy Ebosele, geçen sezon sakat olmasına rağmen transfer edildiğini belirterek, sergileyeceği performansla kendisine duyulan güvenin karşılığını vermek istediğini söyledi.

Profesyonel kariyerine 2021'de İngiltere temsilcisi Derby County'de başlayan Ebosele, 2022'de İtalya ekibi Udinese'nin yolunu tuttu. İtalya'da geçirdiği 2 yılın ardından geçen sezonun ilk yarısında kiralık olarak İngiltere'nin Watford takımında forma giyen 22 yaşındaki sağ bek, 2025 Ocak'ta Başakşehir'e transfer oldu.

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İrlanda Milli Takımı'nda da 9 maça çıkan Festy Ebosele, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde gerçekleştirilen kampta AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Geçen sezonun ikinci yarısında sakatlığı gerekçesiyle 7 maçta forma giyebilen İrlandalı oyuncu, "Geçen sezon Başakşehir'in bana karşı ilgisi oldu. Görüşmeler devam ederken ne yazık ki sakatlık yaşadım. Ancak buna rağmen beni gerçekten istediklerini söylediler. Bu, bana ne kadar güvendiklerini gösteriyordu. Bunun üzerine Başakşehir'e transfer oldum. Yavaş yavaş uyum sağladım ve bir sıkıntı yaşamadım. Her şey çok iyi gidiyor. Çok iyi bir sezon geçireceğimi ümit ediyorum. Başakşehir'de kendimi çok iyi hissediyorum. Olabildiğince keyif almak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sezon için iddialı

Festy Ebosele, yeni sezonda iyi işlere imza atacak kalitede bir takım olduklarını belirtti.

Tüm kulvarlarda hedeflerinin bulunduğuna vurgu yapan 22 yaşındaki futbolcu, "Bu sezon iyi işler başarmamızı sağlayacak kalitede iyi bir takımımız var. Buna ulaşmak için sıkı çalışıyoruz. Süper Lig'de hedeflerimizden biri zirve yarışında yer almak. Amacımız ilk 3-4 takım arasına girebilmek. Avrupa'da da maç maç bakmamız gerekiyor. Umarım hedeflerimizi gerçekleştiririz." diye konuştu.

Türk insanı ve futboluna övgü

Ebosele, İstanbul, Türk insanı ve Türk kültürü için övgü dolu ifadeler kullandı.

İstanbul'da yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren İrlandalı oyuncu, şöyle devam etti:

"İstanbul, favori şehirlerimden biri oldu. Buradaki insanlar, çok sıcak kanlı ve iyiler. Türk yemeklerini çok seviyorum. Çok güzel bir ülke. Umarım Türkiye'ye daha fazla İrlandalı futbolcu gelir. Burada çok iyi bir futbol ortamı var."

"Büyük takımların çok fazla parası var ki rahatça harcayabiliyorlar"

Festy Ebosele, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yüksek bonservis ve maaş bedelleri karşılığında yıldız futbolcuları kadrosuna katmasıyla ilgili fikrinin sorulması üzerine, "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş büyük isimler getirdi. Bu transferler ligi daha rekabetçi hale getiriyor. Çok fazla paraları var ki rahatça harcayabiliyorlar. Bu, onların parası. Eğer tüm paralarını bir oyuncuya yatırmak istiyorlarsa ya da bir futbolcuya çok fazla para harcamak istiyorlarsa onlara bir şey söyleyemem." yorumunda bulundu.

"Hücum etme özelliğimi Rooney'den aldım"

İrlandalı futbolcu, Derby County'de oynadığı dönemde teknik direktörlüğünü yapan Wayne Rooney'in sayesinde hücum etme özelliğini kazandığını kaydetti.

İngiltere'nin efsane futbolcuları arasında kabul edilen ve kariyerini sonlandırmasının ardından teknik direktörlük yapan Rooney'in kariyerine etkisiyle ilgili Ebosele, "Beni daha çok hücumda kullanmayı tercih ediyordu. Bana sürekli 'Hücum et, tekrar dene, topu ne kadar kaybettiğin önemli değil' diyordu. Hücum etmemi söylüyordu. Hücum etme özelliğimi Rooney'den aldım. İnatçı bir şekilde hücum etme isteğini bende mevcut tutuyordu." ifadelerini kullandı.

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