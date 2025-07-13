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Spor, Futbol

Başakşehir'de teknik ekibe duran top antrenörü dahil edildi

RAMS Başakşehir Futbol Takımı'nda teknik ekibe duran top antrenörü dahil edildi.

Emre Doğan  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
Başakşehir'de teknik ekibe duran top antrenörü dahil edildi Fotoğraf: Mehmet Futsi/AA

Karnten

Rui Santos, teknik direktör Çağdaş Atan'ın talebi doğrultusunda turuncu-lacivertli ekibin duran top antrenörü olarak görev yapacak.

Portekizli çalıştırıcı, Başakşehir'in Avusturya kampının 6. gününde gerçekleştirdiği antrenmanla görevine başladı.

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Santos, son olarak ülkesinin Oliveira do Hospital takımının teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

49 yaşındaki futbol adamı, Braga, Gil Vicente, Rio Ave, Nantes, Sporting Lizbon, Kayserispor ve Deportivo'nun da arasında yer aldığı birçok takımda yardımcı antrenörlük yaptı.

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