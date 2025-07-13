Başakşehir'de teknik ekibe duran top antrenörü dahil edildi

Karnten
Rui Santos, teknik direktör Çağdaş Atan'ın talebi doğrultusunda turuncu-lacivertli ekibin duran top antrenörü olarak görev yapacak.
Portekizli çalıştırıcı, Başakşehir'in Avusturya kampının 6. gününde gerçekleştirdiği antrenmanla görevine başladı.
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Santos, son olarak ülkesinin Oliveira do Hospital takımının teknik direktörlüğünü üstlenmişti.
49 yaşındaki futbol adamı, Braga, Gil Vicente, Rio Ave, Nantes, Sporting Lizbon, Kayserispor ve Deportivo'nun da arasında yer aldığı birçok takımda yardımcı antrenörlük yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.