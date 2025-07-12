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15 Temmuz emniyet şehitleri Ankara'da anıldı

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polisler için anma programı düzenlendi.

Fatih Çakmak  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
15 Temmuz emniyet şehitleri Ankara'da anıldı Fotoğraf: Harun Özalp/AA

Ankara

Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen program, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Judo Federasyonu tarafından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Ankara Emniyet Müdürlüğü yöneticileri, polisler, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, 15 Temmuz gecesine ait güvenlik kamerası görüntüleri sinevizyonda gösterildi.

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Katılımcılar, darbe girişimi sırasında Ankara'ya atılan bombalar ve yaşanan saldırıların görüntülerini izlerken duygusal anlar yaşadı. Etkinlikte, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında rehin alınarak başından vurulan Turgut Aslan'a dair görüntüler de sunuldu.

Programda konuşan Aslan, darbeciler tarafından şehit edilen koruma polisi Hasan Gülhan ve tüm şehitlerin unutulmayacağını vurguladı. Genç kuşakların 15 Temmuz'u unutmaması gerektiğini belirten Aslan, "Ülkemizin el değiştirmesi amaçlanan o gecenin tekrar yaşanmaması için bu anmalar çok kıymetli. Gençlerimizin bilinçli olması şart." dedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Turgut Aslan'a günün anısına plaket takdim edildi.

Etkinlikte 100'ün üzerinde yıldız ve genç judo sporcusu gösteri sundu. Judo Ankara İl Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara madalyaları da verildi.

Kadınlar 36 kilo kategorisinde birinci olan Zeynep Saygı madalyasını Turgut Aslan'ın elinden aldı.

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