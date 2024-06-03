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Spor, Futbol

Profesyonel liglerde 2023-2024 sezonu heyecanı tamamlandı

Futbolda 2023-2024 sezonu sona eren profesyonel liglerde, gelecek sezon 65 ilden 139 takım mücadele edecek.

Ali Korkmaz  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Profesyonel liglerde 2023-2024 sezonu heyecanı tamamlandı

İzmir

Sivas'taki TFF 2. Lig play-off finaliyle tamamlanan 2023-2024 sezonunda en son bir üst lige yükselen ekip, Iğdır FK oldu.

Alt liglerde 12 takım bir üst lige çıkarken, 27 ekip küme düştü. Bölgesel Amatör Lig'den 12 takım gelecek sezon TFF 3. Lig'de yer almaya hak kazandı.

65 ilden 139 takım

Gelecek sezon 65 ilden 139 takımın mücadele edeceği profesyonel liglerde; Süper Lig'de 19, 1. Lig'de 20, TFF 2. Lig'de 36 ve TFF 3. Lig'de 64 takım yer alacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gelen talepler üzerine yarışma hakları TFF tarafından dondurulan 1. Lig'de Yeni Malatyaspor, 3. Lig'de Kahramanmaraşspor ile Kahramanmaraş İstiklalspor, 2024-2025'te mevcut liglerinde mücadelelerini sürdürecek.

Ardahan, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Hakkari, Kars, Kilis, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli ve Yalova'dan temsilcinin bulunmayacağı liglerde İstanbul'dan 20 ekipten 6'sı Süper Lig'de mücadele edecek.

İzmir'den 10, Ankara'dan ise 8 ekibin bulunacağı profesyonel liglerde, Bursa'dan 6, Antalya'dan 5, Adana, Aydın, Balıkesir, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Şanlıurfa ve Trabzon'dan üçer takım yer alacak.

Akhisarspor BAL'a, Bursaspor TFF 3. Lig'e düştü

2009-2010 Süper Lig şampiyonu ve 50 yıl Süper Lig tecrübesi bulunan Bursaspor TFF 3. Lig'e, Süper Lig'de 42 sezon yer alan Altay ile 8 sezon Süper Lig'de mücadele eden Giresunspor, TFF 2. Lig'e geriledi.

Süper Lig'de 7 sezon mücadele eden, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı birer kez kazanan, Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Akhisarspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

Daha önce 21 sezon Süper Lig'de mücadele eden Denizlispor da 2020-2021'de Süper Lig, 2022-2023'te 1. Lig'e veda ettikten sonra bu sezon da TFF 2. Lig'den düştü.

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı Süper Lig'de İstanbulspor, Pendikspor, Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü takımları küme düştü. Göztepe, tekrar Süper Lig'e dönerken, Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek Eyüspor ile Bodrum FK, ligin 76. ve 77. takımları olacak.

Giresunspor, Altay ve Tuzlaspor'un düştüğü 1. Lig'in yeni takımları Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor ve Iğdır FK, ilk kez Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek.

Düşenler ve çıkanlar

Profesyonel liglerde yükselen ve düşen ekipler şöyle:

Süper Lig

Şampiyon: Galatasaray

Düşenler: İstanbulspor, Pendikspor, Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü

1. Lig

Süper Lig'e çıkanlar: Eyüpspor, Göztepe, Bodrum FK

Düşenler: Giresunspor, Altay, Tuzlaspor

TFF 2. Lig

1. Lig'e çıkanlar: Esenler Erokspor, Amed Sportif Faaliyetler, Iğdır FK

Düşenler: Adıyaman FK, Bursaspor, Kırşehir Futbol, Zonguldak Kömürspor, Uşakspor, Denizlispor, Düzcespor, Etimesgut Belediyespor

TFF 3. Lig

TFF 2. Lig'e çıkanlar: Kepezspor, Batman Petrolspor, Karaköprü Belediyespor, Adana 1954 FK, Elazığspor, Erbaaspor

Düşenler: Tarsus İdman Yurdu, Malatya Arguvanspor, Gümüşhane Sportif Faaliyetler, Sapanca Gençlikspor, Eynesil Belediyespor, Hacettepe 1945, Sivas Dört Eylül, Akhisarspor, Darıca Gençlerbirliği, Sultanbeyli Belediyespor, Çatalcaspor, Siirt İl Özel İdare

Bölgesel Amatör Lig

TFF 3. Lig'e çıkanlar: Beykoz İshaklıspor, Çorluspor 1947, Nilüfer Belediye FK, Tire 2021 FK, Muğlaspor, 1926 Polatlı Belediyespor, Niğde Belediyespor, Viranşehir Belediyespor, Mazıdağı Fosfatspor, Çayelispor, Yozgat Belediyesi Bozokspor, Türk Metal 1963

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