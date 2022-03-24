PFDK, Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar'a 4 maç ceza verdi

İstanbul
TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar'a 4 maç men ve 26 bin lira para cezası verildiği bildirildi.
PFDK'nin Göztepe'ye 132 bin, Gaziantep FK'ye 57 bin, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a da 32'şer bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.