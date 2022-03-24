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Spor, Futbol

PFDK, Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar'a 4 maç ceza verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar'a 4 maç men cezası verdi.

Ercan Çakar   | 24.03.2022
PFDK, Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar'a 4 maç ceza verdi Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar'a 4 maç men ve 26 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

PFDK'nin Göztepe'ye 132 bin, Gaziantep FK'ye 57 bin, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a da 32'şer bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

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