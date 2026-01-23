Dolar
Spor, Futbol

PFDK, Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi.

Metin Arslancan  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında oynanan maçlarda çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe ile Göztepe'ye 1'er milyon, Trabzonspor'a 860, Hesap.com Antalyaspor'a 160 bin para cezası verdi. PFDK, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Samsunspor'u ise 220 bin para cezasına çarptırdı.

Trendyol 1. Lig'de ise Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Erzurumspor FK'ye 375 bin lira para cezası uygulandı.

Ayrıca Sipay Bodrum FK formasını giyen Arlind Ajeti ise Özbelsan Sivasspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç men cezası aldı.

