PFDK, Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi

İstanbul
TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında oynanan maçlarda çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe ile Göztepe'ye 1'er milyon, Trabzonspor'a 860, Hesap.com Antalyaspor'a 160 bin para cezası verdi. PFDK, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Samsunspor'u ise 220 bin para cezasına çarptırdı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Trendyol 1. Lig'de ise Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Erzurumspor FK'ye 375 bin lira para cezası uygulandı.
Ayrıca Sipay Bodrum FK formasını giyen Arlind Ajeti ise Özbelsan Sivasspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç men cezası aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.