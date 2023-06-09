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Spor, Futbol

Patrick Vieira: Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan özel yeteneklere sahip kilit oyuncular

Fransız teknik direktör ve eski futbolcu Vieira, Manchester City ile Inter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyecek Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan'ın özel yeteneklere sahip kilit oyuncular olduğunu söyledi.

Mutlu Demirtaştan  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Patrick Vieira: Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan özel yeteneklere sahip kilit oyuncular

İstanbul

Fransız teknik direktör ve eski futbolcu Patrick Vieira, İstanbul'da yarın Manchester City ile Inter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyecek Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan'ın özel yeteneklere sahip kilit oyuncular olduğunu söyledi.

Vieira, Yenikapı'daki UEFA Şampiyonlar Festivali sırasında futbolculuk döneminde formalarını giydiği iki takımın karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi finaline ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Manchester Cityli İlkay Gündoğan ve Interli Hakan Çalhanoğlu için övgü dolu ifadeler kullanan Vieira, "İki önemli ve özel yetenek. İki oyuncu için de takımlarının teknik anlamda liderleri diyebiliriz. İkisini de finalde izlemek için sabırsızlanıyorum. İlkay Gündoğan'a baktığımızda takımı için çok önemli goller attığını görüyoruz. Diğer tarafta da Hakan'ın Inter'de iyi bir performans gösterdiğine şahit oluyoruz." diye konuştu.

"Hakan, finalde Inter için kilit oyunculardan biri olacak"

Vieira, A Milli Takım'ın kaptanlığını yapan Hakan Çalhanoğlu'nun Inter için kilit bir oyuncu olduğunu dile getirdi.

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de teknik anlamda en iyi oyunculardan biri olduğunu belirten Vieira, "Gerçekten çok güçlü bir oyuncu. Takımına liderlik edebilecek teknik yeterliliğe sahip. Inter takımında fazlaca topla oynama özgürlüğü buluyor. Inter'in oyununu dikte ederek ileriye taşıyabiliyor. Kuşkusuz yarınki finalde Inter için kilit oyunculardan biri olacak." ifadelerini kullandı.

"Bu ülkede futbol için büyük bir tutku var"

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalini değerlendiren Vieira, "Futbolu çok seven bir şehirdeyiz. Bu ülkede futbol için büyük bir tutku var. Çok güçlü iki takım finalde karşılaşacak. Çok güzel bir futbol izleyeceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Futbolculuk kariyerinde Manchester City ve Inter'de de görev yapan eski Fransız milli orta saha oyuncusu Vieira, "İki takımda da oynadığım için şanslıyım. İki takımda da harika zamanlar geçirdim. Inter'de şampiyonluklar kazandık. Çok iyi insanlarla tanışma fırsatım oldu. Diğer tarafta da kariyerimi bitirdiğim Manchester City var. İki ekip de benim için çok şey ifade ediyor. Bu yüzden tribünde oturup iki takımı da destekleyeceğim." diyerek sözlerini tamamladı.

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