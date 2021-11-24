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Olimpik Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli: Güçlü bir takım karşısında elimizden geleni yapmamız gerekiyor

Olimpik Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Galatasaray ile oynayacakları maçı kazanmak için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini söyledi.

Ercan Çakar   | 24.11.2021
Olimpik Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli: Güçlü bir takım karşısında elimizden geleni yapmamız gerekiyor Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü / AA

Istanbul

Jorge Sampaoli ile Fransız ekibinin oyuncusu William Saliba, karşılaşmanın yapılacağı Nef Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Arjantinli teknik adam, "Bu turnuva bizim için çok önemli. Tutarlı bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Sakatlığı bulunan oyuncularımızın yarınki maçta olmaması bizim için bir eksiklik ama isimler üzerinde değil, sistem üzerinde duruyoruz. Yarın güçlü bir takım karşısında elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Biz Avrupa'da devam etmek için oynayacağız. Bunun için kazanmaya çalışacağız." diye konuştu.

Jorge Sampaoli, Galatasaraylı taraftarların statta oluşturduğu atmosferle ilgili soruyu, "Böyle maçları çok seviyorum. Bu bir yangın yerine benziyor. Çok sevdiğim bir ambiyans. Her zaman böyle ambiyansta oynamak istedim. Beni çok mutlu eden ve çok heyecanlandıran bir maç olacak. Oyuncularım da ben de böyle ambiyansları çok seviyoruz." şeklinde cevaplandırdı.

Müsabakaya iyi hazırlandıklarını aktaran Sampaoli, "Maç planlarına çok iyi çalıştık. Bizi sıkıştıracaklarını biliyoruz. Galatasaray çok agresif bir takım. Bunu dikkate alarak her konuya çok iyi çalıştık." ifadelerini kullandı.

Arjantinli teknik adam, tedavisine devam edilen Cengiz Ünder'i de İstanbul'a getirdiklerini hatırlatarak, "Riske girmeden onun iyileşmesini bekliyoruz. Onun takımımız için çok önemli ve hayati olduğunu biliyoruz. Son dakikaya kadar sağlık durumunu takip edeceğiz, oynamasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

William Saliba da maçın zor geçeceğini belirterek, "Böyle ortamlarda oynamaya alışığım. Sıcak bir ortam olacak ama elimden geleni yapacağım. Üstümüzde bir baskı olduğunu biliyoruz ama üç puanı almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bu arada Olimpik Marsilya, Nef Stadı'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

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