Net Global Sivasspor, sahasında Adana Demirspor’u 5 golle mağlup etti

Sivas
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Net Global Sivasspor-Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
5. dakikada Tayfun Aydoğan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Ali Yavuz Kol'un gelişine vuruşunda, top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.
13. dakikada sol kanattan gelişen atakta rakiplerini geçen Rodrigues topu Efkan Bekiroğlu'na verdi. Efkan'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Manaj, göğsüyle yumuşattığı topu kaleci Vedat Karakuş'u geçtikten sonra ağlara gönderdi: 1-0
17. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Bekir Turaç Böke, topu kafayla indirdi. Manaj önünde kalan meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-0
35. dakikada ceza sahası dışında Salih Kavrazlı kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
41. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Bekir Turaç Böke'nin topun gelişine sert vuruşunda, meşin yuvarlak kornere gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısını Sivasspor 2-1 önde tamamladı.
İkinci Yarı
48. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Bekir Turaç Böke, ceza alanı içinde pasını kale sahasındaki Rodrigues'e çıkardı. Topu kontrol eden Rodrigues meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-1
52. dakikada Charisis'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rodrigues'in kaleci Vedat Karakuş ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, top auta çıktı.
68. dakikada Manaj'ın pasında topla buluşan Bekir Turaç Böke, topu aşırtma bir vuruşla kaleci Vedat Karakuş'un üzerinden ağlara gönderdi: 4-1
75. dakikada Bekir Turaç Böke sağ kanattan taşıdığı topu ceza sahası dışında bulunan Manaj'a verdi. Manaj'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.
76. dakikada Manaj'ın ara pasında kaleci Vedat Karakuş'la karşı karşıya kalan Efkan Bekiroğlu, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 5-1
Karşılaşma Sivasspor'un 5-1 üstünlüğüyle tamamladı.
Sivasspor'un Süper Lig'deki 900. golünü Garry Rodrigues kaydetti
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor, 2005-2006 sezonunda yükseldiği ve 19. sezonunu geçirdiği ligde 902 gole ulaştı.
Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor karşısında 5-1 kazanılan maçın 48. dakikasında rakip fileleri havalandıran Garry Rodrigues, kırmızı-beyazlı ekibin 900. golünü kaydetmeyi başardı.
Sivasspor'un Süper Lig tarihinde ilk golünü 2005-2006 sezonun ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Malatyaspor maçında Hakkı Hocaoğlu kaydetmişti.
Çalımbay: Bu galibiyet yetmez
Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin ligden düşmesine rağmen küçümsenmeyecek bir takım olduğunu belirtti.
Kolay bir maç olmayacağının farkında olarak karşılaşmaya çıktıklarını dile getiren Çalımbay, "Disiplini ve oyunu bozmadan maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. Bir ara zorlandığımız anlar da oldu, onları da atlattık. Devre arası tekrar konuştuk ve başka bir taktik yaptık. Ondan sonra da iyi bir galibiyet aldık." dedi.
Ligde bulundukları durumun farkında olduklarını vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:
"Bu galibiyet bizim için yetmez, çünkü bizim daha çok maçımız var. Çok önemli ve kritik maçlarımız var, zor rakiplerle oynayacağız. Bu maçlardan çekinirim ama diğer maçlarda içim rahat, çok iyi olacak. Sakat arkadaşlarımızda gelirlerse çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum."
Tolga Ciğerci'ye bu maçta farklı bir mevkide görev verdiğinin sorulması üzerine Çalımbay, "Stoperimiz Emirhan vardı, o da milli takımdan geldiği için o yüzden kararı Tolga'ya verdik. Tolga'nın zaten daha önce oynadığı bir yer. Eğer Samba Camara gelirse mutlaka onu orta sahaya alabiliriz." ifadelerini kullandı.
Adana Demirspor'un teknik direktörü Mustafa Alper Avcı, farklı mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.
Avcı, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, oyunu ilk ve ikinci yarı ayrı ayrı olarak değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.
Göreve geldiği 6-7 haftalık periyotta oyunu ilk ve ikinci yarı olarak hep ikiye ayırmak zorunda kaldıklarını dile getiren Avcı, "İlk yarı iyi oynadığımız, ikinci yarı kötü oynadığımız ya da tam tersi olan bir süreç var." diye konuştu.
Rakiplerini analiz ettiklerini ancak rakip oyunculara cevap veremediklerini vurgulayan Avcı, "Topa sahipken baktığınızda pas sayıları, topa sahip olma oranında Sivasspor'dan iyi olduğumuzu düşünüyorum, verilerde onu destekliyor. Sorunumuz ön bölgeye topu taşıyamamak oldu, ön bölgede çoğalamadık." ifadelerini kullandı.
"5-1 üzücü bir sonuç"
Avcı, skoru bulamayınca da topa sahip olmanın bir esprisinin kalmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"İkinci yarının başında çok erken gol yedik. Belki biraz daha o süreyi uzatabilseydik skor daha farklı olabilirdi, 5-1 üzücü bir sonuç. Çok fazla genç oyuncumuz var ve onların performansından çok memnunum. Genç oyuncuların gelişimine yönelik bir planımız var, kulübün yapılanmasıyla alakalı bir planımız var. Bu şekilde mağlup olmak tabii ki hoş değil genç oyuncularla alakalı süreci de bu şekilde yürütmemiz gerekiyor. Defansif anlamda çözüm bulmamız gerekiyor. İyiye gidiyoruz, topa sahip olup oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor."
Sivasspor'un kazanmayı hak ettiğini söyleyen Avcı, rakiplerini tebrik ederek başarı diledi.
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