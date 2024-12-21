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Spor, Futbol

Net Global Sivasspor ile Reeder Samsunspor berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor karşılaşması 0-0 tamamladı.

Halife Yalçınkaya  | 21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
Net Global Sivasspor ile Reeder Samsunspor berabere kaldı Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamladı.

4. dakikada Emrah Başsan sağ kanattan kazandığı topla ceza sahası içine girdi. Emrah Başsan'ın sert şutunu kaleci Okan Kocuk kornere çeldi.

24. dakikada Bola'nın sol kanattan yaptığı ortada topa Moundilmadji dokundu. Meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

34. dakikada Muja'nın pasında caza sahası dışında topla buluşan Ntcham topa sert vurdu. Kaleye giden topu Uğur Çiftçi son anda kornere gönderdi.

38. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında Emrah Başsan'ın kafa vuruşunda top, kale direğinin yanından auta çıktı.

45+1. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Manaj geçti. Manaj'ın sert şutunu kaleci Okan Kocuk, güçlükle topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

62. dakikada Charisis'in sol kanattan yaptığı ortada Manaj'ın kafa vuruşunda top, kale direğinin üzerinden auta çıktı.

72. dakikada Samsunspor atağında sağ kanattan içeri giren Holse'nin sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.

79. dakikada Schindler'in sol kanatan ortasında Moundilmadji net pozisyonda kale çizgisi önünden topu auta attı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

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