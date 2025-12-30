Dolar
42.94
Euro
50.61
Altın
4,372.76
ETH/USDT
2,984.90
BTC/USDT
88,046.00
BIST 100
11,123.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan Polis Memuru İlker Pehlivan için Yalova Merkez Cami’nde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

MKE Ankaragücü'nde "gerçekçi hedef, play-off"

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Recep Karatepe, başkent temsilcisi için "play-off hedefinin çok gerçekçi olduğunu" söyledi.

Fatih Çakmak  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
MKE Ankaragücü'nde "gerçekçi hedef, play-off" Fotoğraf: Dilara İrem Sancar/AA

Ankara

Ligde ilk yarıyı 4 maçlık kazanma serisinin ardından 19. haftadaki 4-2'lik İskenderunspor yenilgiyle kapatan başkent ekibi, 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 28 puan topladı.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Recep Karatepe, sezonun ikinci yarısına play off hattı sınırında 9. sırada başlayacak sarı-lacivertli takımın ilk yarı performansını ve hedeflerini, Beştepe Tesisleri'nde, AA muhabirine değerlendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Göreve başladığında sarı-lacivertlilerin 3. haftada 1 puanla sonuncu sırada olduğunu anımsatan Karatepe, "Sezon başı üst ligden düşmenin handikapları, yabancı oyuncuların gitmesi, transfer yasakları bunların hepsi dezavantaj. Takım çok heterojen, 6-7 tecrübeli oyuncumuz, 20-25 de genç oyuncumuz var. Aslında çok farklı bir grup ama bunları birleştirip 'yarışmacı bir kimliğe bürünebiliriz' diye düşündük ve şu anda attığımız temeller yavaş yavaş karşılığını görüyor." dedi.

Kaybettikleri maçlar da dahil iyi oynadıklarını dile getiren Karatepe, ilk 8'e girme potansiyellerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını ve transfer yasağını göz önünde bulundurarak genç oyuncuları A takıma kazandırdıklarını dile getirdi.

Ankaralı olması ve Süper Lig tecrübesine değinen Karatepe, "Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da, Bursaspor, Eskişehirspor ve geçen yıl da Gençlerbirliği'nde çalıştım. Ankaragücü için hiç istenmeyecek bir durum, gerçekten büyük bir türbülans, 2 yıl önce Süper Lig, sonra 1. lig ve arkasından burası ama Ankaragücü güçlü bir camia, ben de bu camianın gücüne inanarak geldim." ifadeleri kullandı.

Güçlü camiaların play-off avantajı

Gençlerbirliği'nde geçen sezon "büyük işler" yaptıklarını anlatan Karatepe, "Ankaragücü için de aynı şeyleri gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.

MKE Ankaragücü'nün transfer yasağının devam ettiğine dikkati çeken Karatepe, "Öz kaynaklarımız ve elimizdeki futbolcularla devam etmemiz gerekiyor. Eğer oyuncularımızı kaybetmez ve genç oyuncularımızın fiziksel ve mental gelişimlerini sağlarsak bizim için avantajlı bir sezon olur." diye konuştu.

Play-off hedefine inanarak göreve geldiğini vurgulayan Karatepe, şöyle devam etti:

"Ligin sonunda direkt çıkarız hedefi gerçekçi değildi, play-off hedefi çok gerçekçi bir hedef. Play-off'tan sonra artık orada gününde olan güçlü camiaların daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Oradan çıkma şansımız olabilir, daha önümüzde oynanmamış 18 maç var. Bu ivme içerisinde istediğimiz gibi gidersek de 'neden direkt çıkmayalım' diye de düşünebiliriz ama şu anki gerçekçi hedefimiz play-off."

Karatepe, Ankaragücü taraftarının genç oyunculara destek vermesinin önemine dikkati çekerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya, yılbaşında 325 bin 267 personelin görevlendirildiğini bildirdi
İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan gemi Ahırkapı'ya demirletildi
İstanbul'da yılbaşında 10 bin 552 sağlık personeli görev alacak
İstinaf Mahkemesi, CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin kararı usulden bozdu
Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıldönümünde şehitler anılacak

Benzer haberler

MKE Ankaragücü'nde "gerçekçi hedef, play-off"

MKE Ankaragücü'nde "gerçekçi hedef, play-off"

Depremin izlerini futbolla silen kızlar Gelişim Ligi'ne hazırlanıyor

Osimhen ve En-Nesyri, 2025'te Avrupa'nın en formda golcüleri arasında

2025'e Liverpool'un transferleri damga vurdu

2025'e Liverpool'un transferleri damga vurdu
2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep

2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep
TFF Tahkim Kurulu, bahis cezası alan 70 futbolcunun itirazını reddetti

TFF Tahkim Kurulu, bahis cezası alan 70 futbolcunun itirazını reddetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet