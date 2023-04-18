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Spor, Futbol

Nenad Bjelica, Trabzonspor için İstanbul'a geldi

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
Nenad Bjelica, Trabzonspor için İstanbul'a geldi

Istanbul

Trabzonspor'un gündeminde yer alan Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, İstanbul'a geldi.

Gece saatlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'den İstanbul Havalimanı'na inen uçaktaki Bjelica'ya yardımcıları da eşlik etti. Daha sonra özel bir araçla konaklayacağı otele giden Bjelica'nın sabah saatlerinde Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'la görüşmesi bekleniyor.

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