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Spor, Futbol

Mondihome Kayserispor, sahasında 3 puan aldı

Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yendi.

Murat Asil  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
Mondihome Kayserispor, sahasında 3 puan aldı

Kayseri

61. dakikada Kayserispor öne geçti. Hosseini'nin rakip ceza alanına gönderdiği uzun pasta Pendikspor'da Sequeira topu kafaya uzaklaştıramadı. Seken topu takip eden Morte'nin kafa pasında kale alanı içesinde topla buluşan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

78. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Thiam'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Morte, uygun pozisyonda şut çekmek yerine rakibini geçmeye çalışınca savunma topu kontrol ederek uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Kayserispor atağında Hasan Ali Kaldırım'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Bahoken'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

Karşılaşma Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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