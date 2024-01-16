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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Erkan Tiryaki  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Ankara

9. dakikada Efkan'ın kaybettiği topla buluşan Varesanovic, çalımlarla ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Varesanovic'in şutunda kaleci Bahadır sağına uzanarak topu tokatladı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

54. dakikada Cephas sol kanattan getirdiği topu ceza sahasının sol çaprazındaki Efkan'a çıkardı. Efkan'ın şutunda top yan ağlarda kaldı.

57. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Pedrinho'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Mert Çetin'in şutunda top altı pasın sağındaki Ali Kaan Güneren'in önünde kaldı. Müsait durumdaki Ali Kaan'ın düzgün şutunda top ağlara gitti: 1-0.

79. dakikada Morutan'ın pasına hareketlenen Cephas, hızıyla topu rakibinden önce alarak ceza sahasına girdi. Cephas'ın sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci Tarık Çetin soluna uzanarak kontrol etti.

83. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Mithat Pala'nın yaklaşık 35 metreden çektiği şutta top, kaleci Bahadır'ın da hatasıyla filelere buluştu: 1-1.

90+5. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Mithat Pala'nın müdahalesiyle Morutan'ın yerde kalmasıyla hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi.

90+7. dakikada penaltıyı kullanan Tolga Ciğerci, topu ağlara göndererek MKE Ankaragücü'nü bir kez daha öne geçirdi: 2-1.

90+11. dakikada MKE Ankaragücü bir kez daha penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Morutan, topu filelere yolladı: 3-1.

Sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan MKE Ankaragücü, son 16 turuna kaldı.

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